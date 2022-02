Jovem que ia atacar colegas da Faculdade de Ciências fica em prisão preventiva

O jovem aluno de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tinha planeado um ataque para matar os colegas esta sexta-feira ficou em prisão preventiva.

Uma juíza do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa entendeu que existe o perigo de continuidade de actividade criminosa, estando ainda em causa a perturbação da tranquilidade pública. O advogado do jovem, Jorge Pracana, já revelou que vai recorrer desta medida de coacção. Questionado sobre se o arguido tem antecedentes relacionados com problemas de saúde mental, o seu representante legal escusou-se a responder.

Natural de uma aldeia do concelho da Batalha e oriundo de uma família humilde, seria, ao que PÚBLICO apurou, um consumidor maciço de informação sobre massacres como aqueles que acontecem com frequência em estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos. Na casa onde morava nos Olivais foram encontradas várias armas e outros instrumentos que serviriam, segundo a Polícia Judiciária, que conseguiu evitar o ataque, para um acto terrorista: facas, mas também uma besta, pequenas botijas de gás, catanas e dardos em aço.

Esta sexta-feira era dia de exames na faculdade, razão pela qual era expectável que no estabelecimento de ensino superior estivessem muitos alunos. Reservado, introvertido e fã de banda desenhada japonesa, o jovem de 18 anos tinha posto por escrito os detalhes do ataque que tencionava perpetrar, informou também a Polícia Judiciária, e que preparava há meses. As autoridades encaram-no como um jovem perturbado.

Embora seja controverso qualificar como terrorismo este tipo de actos, caso seja validada por um juiz essa qualificação permite às autoridades lançarem mão de expedientes que são proibidos na investigação de crimes de menor gravidade. Por outro lado, ao contrário do que sucede noutros delitos a preparação de ataques deste género também é punível por lei mesmo que o crime acabe por nunca ser praticado.