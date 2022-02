Director da Faculdade de Ciências de Lisboa diz que segurança dos alunos “nunca esteve em causa”. Cancelar exames seria “enorme imprudência”

Um dia depois de a Polícia Judiciária ter detido um estudante de 18 anos, que estaria há meses a planear atacar os colegas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), o director Luís Carriço informou que a segurança de alunos, docentes e outros funcionários da universidade “nunca esteve em causa” e que cancelar os exames que estão marcados para esta sexta-feira seria “uma enorme imprudência”.

“De acordo com os dados que temos não há quaisquer indícios que ponham hoje em causa a segurança de todos, antes pelo contrário. Devemos, por isso, com serenidade, continuar a efectuar todas as actividades que se exigem a uma escola de qualidade. Aos nossos alunos, docentes e funcionários quero transmitir uma mensagem de tranquilidade”, disse aos jornalistas, numa declaração sem direito a perguntas.

O director da FCUL explicou que a instituição só pode tomar decisão com base em dados e não em “teorias da conspiração ou opiniões infundadas” e que, por isso, cancelar os mais de 40 exames que estão marcados para esta sexta-feira “seria uma enorme imprudência”, já que muitos alunos “trabalharam arduamente” para os fazer. Luís Carriço mencionou ainda que a faculdade reforçou as equipas de apoio psicológico, que estão disponíveis para qualquer pedido. “Temos uma equipa atenta de apoio psicológico, agora reforçada pela Faculdade de Psicologia e pelo Centro Médico da Universidade de Lisboa, em caso de necessidade, que está disponível para acorrer a todas as solicitações que venham a ser feitas”.

O estudante de engenharia informática que foi detido na manhã desta quinta-feira estaria alegadamente a planear há meses aquilo que a PJ definiu como uma “acção terrorista” contra os colegas de curso.

De acordo com as informações apuradas pelo PÚBLICO, o jovem seria um consumidor maciço de informação sobre massacres como aqueles que acontecem com frequência em estabelecimentos de ensino nos Estados Unidos. Durante as buscas, a PJ encontrou um plano escrito com os detalhes do ataque, além de várias armas.

O jovem está a ser ouvido no Campus da Justiça, em Lisboa, por um juiz de instrução, que decretará as medidas de coacção.