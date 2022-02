Por “discordâncias” e não se “enquadrar” no futuro do partido, secretário-geral do Chega demite-se

Tiago Sousa Dias, um dos dois secretários-gerais do Chega, renunciou ao cargo na terça-feira, anunciou o próprio numa publicação no seu perfil no Facebook. “Tentei, por todos os meios, perceber e enquadrar-me no caminho que o Chega tem pela frente, mas na ausência de respostas, não encontrei outra solução”, lamenta o até aqui dirigente do partido que conta que transmitiu a André Ventura a sua “indisponibilidade” para continuar a exercer funções no partido embora se mantenha militante.

O secretário-geral assegura que “não há dramas. Não há gravidades. Não há querelas pessoais. Há simplesmente aquilo que entendo que deve acontecer em democracia. Discordância e assunção da responsabilidade pessoal de ser consequente com ela.” Mas também afirma: “Não abdico da liberdade de pensar por mim e de apenas me dedicar ao que verdadeiramente me motiva. Quando discordo, digo-o. Quando concordo também”, deixando no ar a ideia de que terá havido questões inconciliáveis com o presidente do partido.

“Na discordância podemos por vezes encontrar formas de dar de nós sem atrapalhar o trabalho principal. Outras, sem solução, devemos simplesmente colocar de lado os egos, os títulos ou as honras, dando espaço a que outros, mais enquadrados no espírito e na missão designada, possam simplesmente dar mais de si do que eu conseguiria neste momento”, lê-se na publicação.

Tiago Sousa Dias pretendia ser candidato a deputado à Assembleia da República, mas acabou por não ser escolhido por André Ventura - que desde o congresso de Viseu tem o poder de escolher todos os candidatos do Chega a todas as eleições - para as listas. Será por isso que, diz, entendeu “dever silêncio até ao encerramento do processo eleitoral que termina na contagem dos votos da emigração” que nesta quinta-feira se faz na FIL, em Lisboa, para não prejudicar o partido.

Afirma-se orgulhoso do trabalho que fez no partido enquanto secretário-geral. “Entre tantas outras coisas, limpei juridicamente o partido; edifiquei uma nova estrutura jurídica que, com as virtudes e defeitos que possa ter, me parece mais sólida e para o final salvei o partido de um novo pântano que nos custaria o bom resultado que tivemos nestas eleições”, escreve. Este “salvamento” foi a reformulação dos estatutos, a que o Chega foi obrigado depois de o Tribunal Constitucional ter recusado as alterações estatutárias aprovadas na convenção de Évora argumentando que a convocatória não especificava que se iriam discutir e votar mudanças aos estatutos. A essas tarefas acrescenta a de ter lançado o “edifício tecnológico” do partido.

Um trabalho que, afirma, foi sempre feito a “título gratuito” por entender que “quem está nos órgãos nacionais [de um partido] não deve ter simultaneamente uma remuneração, o que sempre limitaria a sua liberdade”.

E é a questão da liberdade que vai repetindo no texto que publica. “Eu prezo muito a minha liberdade e exercê-la-ei sempre”, vinca.

Antes do Chega, Tiago Sousa Dias integrava o Aliança, de Pedro Santana Lopes, tendo sido cabeça de lista do partido nas legislativas de 2019 pelo círculo da emigração Fora da Europa.