Chega na AR: um partido entre a exclusão e a inclusão

Polémica com a eleição para vice-presidente é só o começo, admitem politólogos. Caminho do Chega dependerá mais do PSD do que da reacção da esquerda.

“Sanguessuga” foi o termo rabiscado à frente do nome de Nuno Kruz Abecasis em alguns boletins de voto quando o deputado centrista foi indicado pela sua bancada para um dos lugares da vice-presidência da Assembleia da República em 1995. O epíteto fora aplicado por Manuel Monteiro, então líder do CDS, aos políticos que viviam à conta do erário público, e custou a Abecasis, com duas maiorias absolutas na Câmara de Lisboa no currículo, o enxovalho de só ser eleito à quarta tentativa, três anos depois.