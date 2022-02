Mais de metade das pessoas em teletrabalho usa VPN, uma rede virtual privada

Um em cada dez trabalhadores exerceu a actividade em casa nos últimos meses de 2021, sobretudo por causa do aumento do teletrabalho na pandemia.

Com as regras de contenção da pandemia, 456 mil pessoas estiveram em teletrabalho no final do ano passado e, entre aqueles que utilizavam um computador ou um smartphone, mais de metade estavam ligados através de uma rede virtual privada (VPN, a sigla inglesa de virtual private network), um serviço que permite transformar uma ligação pública numa ligação privada para reduzir os riscos na navegação online, mostram dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).