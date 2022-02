Operação Marquês: Ministério Público pede condenação de Salgado a uma pena não inferior a 10 anos de prisão

A presença de Ricardo Salgado, na manhã desta terça-feira, no julgamento no âmbito da Operação Marquês em que responde por três crimes de abuso de confiança, causou surpresa. O ex-banqueiro nunca compareceu neste julgamento e esta terça-feira disse ao juiz que não estava em condições de prestar declarações devido à doença que lhe foi diagnosticada, alzheimer. “Não estou em condições de prestar declarações”, sublinhou. O Ministério Público (MP) e a defesa vão avançar com as alegações finais.