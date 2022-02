Na escolha das comissões, a décima presidência será do Chega

Se os lugares da Mesa da Assembleia da República são sujeitos a eleição, a presidência das comissões parlamentares é escolhida e distribuída pelos partidos consoante a aplicação do método de Hondt aos resultados eleitorais. Assim, de acordo com os cálculos feitos pelo PÚBLICO a partir dos resultados provisórios de dia 30 – ainda sem contar com o apuramento dos votos da emigração –, PS e PSD vão poder fazer as primeiras nove escolhas e o Chega só poderá escolher à décima volta. Até lá, o PS acumula cinco presidências e o PSD quatro.