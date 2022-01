Chega e IL vão ter vice-presidentes da Assembleia da República

Como terceira e quarta forças políticas agora mais representadas no plenário, o Chega e a Iniciativa Liberal vão poder indicar, cada um, um vice-presidente da Assembleia da República. Que se juntam ao nome que o PS propuser e ao do PSD. Os socialistas irão também levar a votos o nome que pretendem que ocupe a cadeira de presidente do Parlamento, que é também a segunda figura do protocolo do Estado e que substitui o Presidente da República na ausência deste.