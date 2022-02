A guerra sem guerra

Há conflitos que ganham vida própria mesmo antes de ocorrerem, mesmo podendo nunca vir a ocorrer. É esta a sensação que vem da leitura de notícias constantes sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, que antes era iminente, depois era menos iminente, e agora se tem outra vez como quase inevitável. Convirá não esquecer que, há alguns anos, promovemos com ligeireza uma alteração de poder em Kiev; e subestimámos, da mesma sorte, a mais do que previsível reação russa. O que, porém, sucede depois é só de responsabilidade russa: ocupou, de facto, parte do leste ucraniano e capturou a Crimeia.