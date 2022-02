Expo Estrela está de volta: o “coração da serra” em Manteigas

A Expo Estrela – Manteigas 2022 está de regresso ao formato presencial, após um ano de interrupção devido à pandemia. Com “muitas inovações” e novos atractivos, o certame do distrito da Guarda vai decorrer de 26 de Fevereiro a 1 de Março.

A grande novidade da 28.ª edição, anuncia a autarquia, é a deslocalização da iniciativa: acontecerá no Largo do Mercado de Manteigas, em “duas tendas orbitais instaladas para o efeito”. Aqui, estará a área de exposição e venda de produtos, restauração e espectáculos. O evento contará também com “animação constante”, “privilegiando os grupos musicais locais e regionais”.

“A iniciativa pretende relançar a Expo Estrela”, diz o presidente do município de Manteigas, Flávio Massano, citado em comunicado, depois da “paragem forçada” pela pandemia em 2021. Querendo ser “o evento de referência da Serra da Estrela nesta época do ano”, aposta nesta deslocalização do certame, para “um local de fácil acesso, igualmente central e com condições únicas para bem receber todos os locais e os turistas”.

A Expo Estrela é organizada pela câmara de Manteigas numa época do ano em que a Serra da Estrela “recebe inúmeros visitantes”.

Segundo a autarquia, o programa musical, para além do cabeça de cartaz, Virgul (28 de Fevereiro), destaca a participação das duas bandas filarmónicas de Manteigas (Filarmónica Popular Manteiguense – Música Nova e Banda Boa União – Música Velha), dos grupos de baile AF, Hi-Fi e Repúblika, entre outros.

No âmbito da iniciativa, na terça-feira de Carnaval, no período da manhã terá lugar a prova do Queijo Serra da Estrela e, no início da tarde, o Desfile de Carnaval, “onde os foliões vão percorrer as principais ruas da vila de Manteigas”.