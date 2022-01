Serra da Estrela: estância de esqui com quatro pistas a funcionar graças à produção de neve

A neve teima em não cair em força na Serra da Estrela, mas as noites frias têm sido propícias à produção de flocos pela única estância de esqui do país. A quinta pista deverá abrir esta semana.

Não caiu neve suficiente em Dezembro para que a Estância de Ski da Serra da Estrela pudesse estrear a temporada como previsto. Tão pouco o mês de Janeiro tem sido de nevões abundantes. Mas as noites frias têm permitido produzir neve de cultura e desde dia 8 que há pistas abertas na única estância de esqui do país, propriedade da Turistrela.

Actualmente, existem quatro disponíveis – Cântaro, Covão, Lagoa e ligação Lagoa-Covão, com o apoio de um tapete rolante e dois telesquis. A expectativa é que, “nas próximas 48 horas”, seja possível abrir uma quinta pista, aponta o director-geral da estância, Carlos Varandas, à Fugas. “Continuamos a trabalhar e a produzir mais neve, no sentido de abrir mais algumas”.

Para já, as primeiras semanas de 2022 têm registado uma afluência “muito positiva”, “superando mesmo as expectativas”, assume Carlos Varandas, “atendendo ao facto de que a neve que existe ter sido toda produzida”.

A previsão é de que assim se mantenha, uma vez que não se espera precipitação de neve para os próximos dias. No entanto, “temos largas semanas até ao final da temporada”. “Quero acreditar que ainda vamos ser prendados com alguma neve”, reage o responsável.

Até lá, as noites frias deverão continuar a “permitir activar a produção” de neve de cultura, e os dias prometem céu limpo e sol, “o que também proporciona uns dias muito agradáveis aqui a nível de uso das pistas para a prática de esqui e de snowboard” na Serra da Estrela.

“Estamos a fazer a nossa parte no sentido de proporcionar às pessoas que nos visitam as melhores condições para a prática dos desportos de Inverno, sabendo que a neve de cultura não substitui a neve natural. Mas há falta dela, estamos num caminho positivo”, afirma.

Os últimos dois anos, com a pandemia a impor restrições, têm sido particularmente complicados: a estância esteve pouco mais de um mês aberta há dois anos e fechou no dia 13 de Janeiro de 2021, depois de menos de três semanas de actividade. “Foi tão fraco, tão fraco que praticamente só funcionámos no Natal e no Ano Novo”, dizia-nos Carlos Varandas no início de Dezembro.

Tanto os forfaits como os voucher estão à venda exclusivamente online, com preços que se “mantêm inalterados há quatro anos”: 25 euros pelo forfait diário, 50 euros com equipamento e 95 com direito a aula. Há condições especiais para compras superiores a 20 vouchers.

“Para já” sem quaisquer restrições adicionais previstas pela Direcção-Geral de Saúde, a estância mantém, no entanto, a implementação de medidas de higiene e segurança, incluindo a desinfecção de equipamentos, a redução do número de pessoas no interior do edifício e a suspensão da venda ao balcão, para evitar filas e ajuntamentos e resguardar os visitantes e funcionários.