Poeta ruandês desapareceu há um ano e escritores de todo o mundo exigem saber o que lhe aconteceu

Innocent Bahati, de 31 anos, um dos mais populares jovens poetas ruandeses, desapareceu a 7 de Fevereiro de 2021 sem deixar rasto. Escritores como Margaret Atwood, Salman Rushdie ou J. M. Coetzee assinam uma carta responsabilizando o regime do Presidente Paul Kagame.

A ficcionista e poetisa canadiana Margaret Atwood e o romancista sul-africano J. M. Coetzee, prémio Nobel da Literatura, juntaram-se a mais de uma centena de escritores de todo o mundo num apelo ao Presidente do Ruanda, Paul Kagame, para que esclareça o que se passou com o jovem poeta Innocent Bahati, que desapareceu há precisamente um ano, no dia 7 de Fevereiro de 2021.