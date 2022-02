Descoberta uma variante altamente virulenta do VIH

Uma variante altamente virulenta do VIH-1 foi identificada e descrita por uma equipa liderada por cientistas da Universidade de Oxford, revela-se na edição desta sexta-feira da revista científica Science. Ao todo, foram identificados e analisados 109 casos associados a esta versão do VIH-1 designada “variante VB” – 107 encontrados nos Países Baixos e os outros dois na Bélgica e na Suíça. Esta variante terá surgido no final do século XX nos Países Baixos e a sua disseminação entrou em declínio por volta de 2010. Entre todos os dados agora divulgados, a equipa deixa um recado: não há motivos para alarme até porque os tratamentos actuais conseguem responder a uma infecção com esta variante​. Estudos como este mostram a importância da contínua vigilância aos vírus e das orientações existentes sobre o VIH.