Ordem dos Advogados lamenta “elevado” número de casos de covid-19 nos tribunais

Desde o início do ano informações chegadas ao bastonário dão conta de 21 pessoas que testaram positivo, entre magistrados e funcionários.

A Ordem dos Advogados alertou esta quarta-feira para aquilo que considera ser um elevado número de casos de covid-19 nos tribunais, reiterando as críticas ao Governo por, no seu entender, ter excluído o sector da justiça do combate à pandemia.

Em comunicado, o bastonário Luís Menezes Leitão diz que “vários tribunais têm vindo a comunicar à Ordem dos Advogados sucessivos casos de infecção por SARS-CoV-2 em magistrados e funcionários” e considera que a variante Ómicron, apesar de poder ser menos severa, continua a provocar muitas mortes, “não permitindo que se abrande a vigilância”.

“A Ordem dos Advogados lamenta que, contra o que atempadamente solicitou, o Governo não tenha sequer prorrogado as férias judiciais durante a semana de contenção, o que poderia ter evitado grande parte dos contágios que actualmente está a ocorrer. Na verdade, foi incompreensível que mais uma vez o sector da justiça tivesse sido excluído das medidas de combate e controlo da pandemia”, refere.

Os 21 casos de covid-19 que foram comunicados no último mês à Ordem dos Advogados estão localizados nos tribunais de Leiria, Alcobaça, Pombal, Porto de Mós, Setúbal e Santiago do Cacém, embora possa haver mais casos que não tenham chegado a ser reportados.

“Reitera-se a todos os colegas o apelo a que tenham especial cuidado nas deslocações aos tribunais, que há muito demonstraram ser lugares de risco para a propagação deste vírus”, conclui Menezes Leitão.