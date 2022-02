IL vai tentar recuperar debates quinzenais e quer mudança da lei eleitoral

A Iniciativa Liberal (IL) vai usar o seu novo grupo parlamentar de oito deputados para fazer um “escrutínio ainda mais apertado” ao Governo e à aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos fundos europeus. A garantia foi dada pelo líder João Cotrim de Figueiredo em Belém, onde avançou com três prioridades de acção: recuperar os debates quinzenais com o primeiro-ministro, rever a lei eleitoral e a Lei de Bases da Saúde.

O Presidente da República está a receber esta quarta-feira os quatro partidos com maior representação parlamentar saída das eleições legislativas de domingo e a IL foi a primeira do dia, depois de ontem terem sido recebidos os partidos agora mais pequenos: PCP, BE, PAN e Livre.

À saída da audiência, João Cotrim Figueiredo avançou que ficou já pré-agendada uma nova reunião com Marcelo Rebelo de Sousa para meados de Março, numa altura em que já será conhecido o programa de Governo, para explicar qual será a estratégia política dos liberais.

Mas as prioridades estão definidas e Cotrim de Figueiredo resumiu-as, dizendo que, perante uma maioria absoluta, será necessário um “escrutínio ainda mais apertado do Governo”, apostando na recuperação dos debates quinzenais. “É verdadeiramente preocupante que o primeiro-ministro só vá ao Parlamento de dois em dois meses, e com maioria absoluta isso não é aceitável”, sustentou o líder da IL, prometendo “usar todos os instrumentos políticos e legais” para o conseguir, pois “a hegemonia não beneficia o desenvolvimento do país”.

A segunda iniciativa política da IL será propor uma comissão parlamentar para fazer o escrutínio do PRR e dos fundos europeus, para que a sua aplicação “não resulte em dívidas sem retorno para o país”. A IL vai também insistir numa revisão mais liberal da Lei de Bases da Saúde – “vamos ver se o PS fala a sério quando promete o diálogo com todos” -, e também insiste na necessidade de revisão do sistema eleitoral.

Cotrim de Figueiredo sublinha que as eleições de domingo passado deixaram à vista muitos problemas, como as lacunas do voto em mobilidade e no estrangeiro, mas realçou sobretudo o facto de ter havido “680 mil votos que ficaram sem representação parlamentar” devido à falta de um círculo nacional de compensação, que a IL quer ver introduzido no sistema, juntamente com os círculos uninominais.

Os liberais querem ainda “virar a página da pandemia” e “acabar com as restrições que ainda persistem, sobretudo no sector da cultura, que “perdeu mais de 80% das receitas em 2020”.

Questionado sobre o papel do Presidente da República no novo contexto político, Cotrim de Figueiredo considerou que “não é fácil com os poderes que tem”, mas a sua convicção é que Marcelo Rebelo de Sousa “nunca exercerá os seus poderes de maneira a introduzir instabilidade no sistema sem ter uma solução” alternativa, acrescentando que compete aos partidos criá-la. E confidenciou mesmo ter entendido que o chefe de Estado “aprecia a nossa pró-actividade de ir já para a luta firme e construtiva”. "Penso que está de acordo comigo na ideia de que se perdeu uma oportunidade de virar a página do país, e que a opção por privilegiar a segurança e o medo nunca leva longe um país”.