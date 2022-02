Covid-19. Falta de confiança política e social alimentou pandemia, conclui estudo mundial

Estudo publicado na revista The Lancet diz que se todas as sociedades registassem níveis de confiança política pelo menos tão elevados como os da Dinamarca, teria havido menos 13% de infecções. Menores índices de corrupção governamental traduziram-se num maior respeito pelas regras para conter a pandemia.

Os baixos níveis de confiança política e social e os elevados índices de corrupção governamental estão “fortemente relacionados com as mais altas taxas de infecção de covid-19 em todo o mundo”, conclui um estudo divulgado esta terça-feira.

De acordo com o estudo publicado na revista científica The Lancet, se todas as sociedades registassem níveis de confiança política pelo menos tão elevados como os da Dinamarca (em torno de 75%), teria havido menos 13% de infecções com o coronavírus SARS-CoV-2. Acresce que, se a confiança social (nos outros) estivesse ao mesmo nível, o efeito seria ainda maior, com 40% menos infecções em todo o mundo.

Isto porque, realça o estudo, quanto maiores os níveis de confiança política e social e quanto menores os índices de corrupção governamental, maior é a cobertura da vacinação. Além disso, menores índices de corrupção governamental traduziram-se num maior respeito pelas regras do distanciamento social e numa menor mobilidade durante a pandemia.

O estudo foi realizado em 177 países e conduzido por uma equipa de investigadores dos Estados Unidos, juntando o Instituto para Avaliação e Métrica em Saúde (IHME, na sigla em inglês) da Escola de Medicina da Universidade de Washington e o grupo de reflexão Conselho de Relações Exteriores (CFR, na sigla em inglês). E pretendeu dar resposta ao “mistério epidemiológico” dos índices de mortalidade elevados em “muitos países ricos, com maiores recursos e cuidados de saúde” e das “enormes variações” de mortalidade entre países geograficamente vizinhos.

Ao tentarem obter essa resposta, os investigadores acabaram por concluir que as grandes variações entre países nas taxas de infecção por covid-19 não podem ser explicadas recorrendo aos indicadores tradicionais da política (democracia ou populismo), da capacidade do Estado (eficácia das políticas), dos cuidados de saúde (acesso público e universal ou capacidade hospitalar) ou de factores sociais como as desigualdades económicas ou a confiança na ciência.

Todos estes indicadores não revelaram a mesma “relação significativa” com os níveis de infecção e mortalidade resultantes da covid-19 do que os níveis de confiança política e social.

Com base numa dúzia de indicadores - sanitários, demográficos, sociais e políticos -, os investigadores constataram que um sistema de saúde altamente capacitado não só foi “insuficiente” para combater com sucesso a pandemia, mas também “desnecessário”.

O exemplo das Filipinas e da República Dominicana

Por exemplo, países como Filipinas e República Dominicana — cotados abaixo no índice da prontidão de resposta a uma pandemia e na qualidade e no acesso dos cuidados de saúde — conseguiram manter reduzidas taxas de infecção e de mortes durante o período do estudo, enquanto países mais acima na classificação, como Estados Unidos e França, enfrentaram efeitos mais severos, quer em número de infecções, quer em número de mortes.

“Muitos dos factores que influenciam os efeitos da covid-19, como a época do ano, a idade e a densidade populacional, estão fora do controlo dos decisores”, notou o director dos programas de saúde do CFR, Thomas J. Bollyky, que co-liderou o estudo.

Já sobre a confiança “os governos podem mudar a agulha” e o facto de o seu peso ser superior a indicadores tradicionais, como a capacidade dos cuidados de saúde, “devia servir de alerta para todos”, na actual fase da pandemia e em “surtos de doença futuros”.

Erin Hulland, investigador do IHME e co-líder da investigação, corroborou: “A confiança pode ser estimulada pelos governos durante a crise.”

Aliás, recordou, “uma clara comunicação de risco e estratégias de envolvimento da comunidade funcionaram para criar confiança durante outros surtos de doença, mesmo durante a pandemia de Ébola” nos países da África Ocidental. “Esperamos que estes resultados possam impulsionar o apoio a estratégias que melhorem a confiança e reforcem a resiliência contra ameaças futuras”, frisou.

O estudo sugere ainda que uma aposta na diminuição dos índices de tabagismo e de massa corporal pode ajudar a prevenir doenças e mortes durante pandemias futuras.