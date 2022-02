Covid-19 em Portugal: 63 mortes e 50.888 casos de infecção

Morreram 63 pessoas com covid-19 (o número mais alto desde 23 de Fevereiro de 2021, quando também houve 63 óbitos) e foram registados mais 50.888 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 no último dia. Estão internadas menos 32 pessoas – num total de 2437 pessoas internadas – e há menos cinco pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos do que no dia anterior (no total, há 155 pacientes hospitalizados nestas unidades). No último dia, recuperaram 44.610 pessoas da infecção.

Os números foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e correspondem à totalidade de ocorrências registadas durante as 24 horas de segunda-feira (mortes, internamentos, notificação de casos e recuperações).

Há 592.365 pessoas com a infecção activa e estão em vigilância 639.307 pessoas – o que significa que há mais de 1,2 milhões de pessoas em isolamento.

A maior parte dos novos casos foi registada na região do Norte – foram 19.872 casos e 17 mortes por covid-19. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 14.243 casos e 19 mortes e a região Centro, em que foram registados 10.625 casos e 16 mortes. No Alentejo houve 1887 casos e zero mortes e, na região do Algarve registaram-se 1738 casos de infecção e quatro mortes. Nos Açores, houve 1542 casos de infecção e três mortes; já a Madeira registou 981 casos e quatro mortes por covid-19.

No dia anterior, Portugal registou 49 mortes por covid-19 e 27.916 casos.

A matriz de risco – que cruza os indicadores da incidência da covid-19 e o índice de transmissibilidade – foi actualizada na segunda-feira e deixa o país na zona vermelha escura. O R(t) — ou índice de transmissibilidade — está nos 1,13 a nível nacional e em 1,14 a nível continental. Este indicador corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, infectadas por alguém com a infecção activa. Já a incidência – que indica o número de casos de infecção por cada 100 mil habitantes a 14 dias – é de 6836,6 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 6848,7 se for analisado apenas o território continental.

O maior número de infecções diárias até agora foi registado no dia 27 de Janeiro: houve 65.706 casos (e 41 mortes por covid-19). Um dia antes, foi atingido outro marco: o número de casos nos primeiros 26 dias de Janeiro de 2022 foi superior à totalidade de casos registados em 2021. De 1 a 26 de Janeiro, houve 988.172 casos acumulados em Portugal; durante os 365 dias de 2021, foram 975.968 casos.