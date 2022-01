Covid-19: 41 mortes e 65.709 casos, novo máximo diário. Mas internamentos descem

Portugal registou mais 41 mortes por covid-19 e 65.706 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 – um novo máximo diário. Só nos últimos dois dias foram registados 131.284 novos casos. Já os internamentos baixaram: são agora 2249 pessoas internadas com covid-19 (menos 64 do que na véspera) e 147 em unidades de cuidados intensivos (menos sete do que no dia anterior).

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e são referentes à totalidade de ocorrências (mortes, internamentos, infecções e recuperações) registadas na quarta-feira.

O número mais alto de infecções em Portugal tinha sido anunciado na quarta-feira: foram 65.578 novos casos (e 44 mortes por covid-19) – o que significa que, só nos primeiros 26 dias de Janeiro de 2022 foram registados tantos casos como em todo o ano de 2021. De 1 a 26 de Janeiro de 2022, houve 988.172 casos acumulados em Portugal; durante os 365 dias de 2021, foram ainda menos: 975.968 casos.

A maior parte dos novos casos foi registada na região do Norte do país: foram 27.594 casos e 15 mortes. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 18.590 casos e 17 mortes. A região do Centro registou 11.430 novos casos e quatro mortes; o Algarve tem 2883 infecções e duas mortes; o Alentejo contabilizou 2713 novas infecções e três mortes por covid-19. Nos Açores, houve 1552 casos e nenhuma morte; na Madeira, foram 944 casos de infecção e zero mortes por covid-19.

Portugal tem agora mais de meio milhão de pessoas com a infecção activa (558.129 pessoas infectadas) e outro meio milhão de contactos em vigilância (573.235), o que significa que há mais de um milhão de portugueses em isolamento. No último dia, houve 23.498 pessoas que recuperaram da infecção.

Portugal é, neste momento, o quinto país europeu com mais casos de infecção por cada milhão de habitantes. Nos últimos sete dias, Portugal registou uma média de 5263,7 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 por cada milhão de habitantes. As infecções estão em crescimento muito acentuado e o país registou ainda, nos últimos sete dias, uma média de 4,07 mortes por cada milhão de habitantes. Apesar do elevado número de infecções, Portugal é o país com a maior percentagem de população completamente vacinada (90,4%) – o que ajuda estabilizar o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos.

Na última actualização da matriz de risco – que cruza os dados da incidência e da transmissibilidade da covid-19 em Portugal –, tinha havido uma subida dos dois indicadores, agravando a situação epidemiológico do país no quadrante mais escuro.

A actualização feita na quarta-feira pela DGS mostra que o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu para 1,17 a nível nacional e para 1,18 no continente. O R(t) corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa.

Já a incidência da doença também subiu para 5728,4 a nível nacional e 5683,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental. A incidência corresponde ao número de pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19) por cada 100 mil habitantes. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.