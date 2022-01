Covid-19: mais 42 mortes e 65.578 casos. Portugal já registou mais casos este mês do que em todo o ano passado

Portugal registou, na terça-feira, 42 mortes e 65.578 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 — um novo máximo desde o início da pandemia —, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quarta-feira.

Só em Janeiro deste ano houve 988.172 casos acumulados em Portugal. No ano passado (desde o boletim de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro), o país registou um total acumulado de 975.968 casos. Significa isto que em menos de um mês já foram contabilizados mais infectados do que no ano de 2021 inteiro.

Por outro lado, o total de mortes por covid-19 acumuladas ao longo deste mês de Janeiro de 2022 é de 748 — um número significativamente inferior às 4106 vítimas mortais registadas durante os primeiros 26 dias do mês de Janeiro de 2021.

O número de internados é também bastante inferior: actualmente, há 2313 pessoas hospitalizadas com a doença em Portugal, enquanto a 26 de Janeiro de 2021 havia quase o triplo (6472). A diferença ao nível dos cuidados intensivos é ainda mais significativa, visto que à data actual o país contabiliza 154 pessoas com covid-19 em UCI — o que corresponde a quase um quinto do total de 765 pacientes em UCI registados a 26 de Janeiro do ano passado.

Em relação ao dia anterior, foram contabilizados menos sete pacientes hospitalizados com covid-19 no país e menos quatro pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos.

Portugal é o quinto país europeu com mais casos

Nos últimos sete dias, Portugal registou uma média de 5080,7 casos de covid-19 por cada milhão de habitantes. Ocupa o 5.º lugar na lista de 45 países europeus com mais casos por cada milhão de habitantes, a seguir a Andorra (8888,63 casos por milhão de habitantes, de acordo com a média a sete dias), Dinamarca (7158,26), França (5436,72) e Eslovénia (5349,30).

Nos últimos sete dias, Portugal registou uma média de 3,95 mortes por cada milhão de habitantes, sendo o país com a maior percentagem de população completamente vacinada (90,4%).

No total, o país contabiliza 19.703 óbitos por covid-19 e 2.377.818 casos confirmados desde Março de 2020.