Covid-19 em Portugal: 58.530 casos e 49 mortes, o valor mais alto desde o fim de Fevereiro

Há mais 40 pessoas internadas, somando-se agora um total de 2044 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 162 estão em unidades de cuidados intensivos, menos dez que no dia anterior.

Portugal registou 58.530 casos confirmados de covid-19, um novo máximo diário desde o início da pandemia, e 49 mortes associadas à doença, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de quinta-feira.

O número de casos supera o registo do dia anterior de 56.426, sendo assim o terceiro dia consecutivo com um novo recorde de contágios detectados em Portugal. É também o terceiro dia consecutivo com mais de 50 mil casos identificados.

A dimensão do número de contágios que o país enfrenta na vaga actual fica evidente ao analisarmos os registos regionais: só os 17.673 casos identificados esta quinta-feira na região de Lisboa e Vale do Tejo são superiores ao recorde nacional da vaga de Janeiro passado, quando foram contabilizados 16.432. E a contagem de Lisboa e Vale do Tejo nem é a mais alta: na região Norte somaram-se esta quinta-feira 24.930 casos.

Por outro lado, o número de óbitos continua distante do máximo de 303 estabelecido em finais de Janeiro de 2021. Ainda assim, é o número de mortes mais alto desde que o país registou 49 no dia 25 de Fevereiro de 2021 (relatório de situação de dia 26).

O total de vítimas mortais sobe para 19.496 e o de infectados ascende a 2.118.125 desde o início da pandemia.

Há mais 40 pessoas internadas, somando-se agora um total de 2044 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 162 estão em unidades de cuidados intensivos, menos dez que no dia anterior.

Recuperaram da doença mais 20.156 pessoas, para um total de 1.675.736 recuperados. Nesta altura, 79,1 % dos casos recuperaram da doença. Esta percentagem tem vindo a diminuir, resultado do aumento de casos detectados: excluindo recuperações e óbitos, há neste momento 422.893 casos activos (mais 38.325 do que no dia anterior), cerca de 20% dos identificados. A taxa de letalidade continua a diminuir e está agora em 0,92%.

Em termos regionais, as regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo acumulam 73% dos casos nacionais (42.603 dos 58.530). De resto, foram também identificados mais 8719 casos na região Centro, 2199 no Algarve, 2011 no Alentejo, 1890 na Madeira e 1108 nos Açores.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal encontra-se no quadrante mais escuro devido à subida acentuada na incidência a 14 dias por cem mil habitantes. Os dados divulgados nesta sexta-feira dão conta do aumento deste indicador para 4731,3 a nível nacional e 4674 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — desceu para 1,10 a nível nacional e no continente.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas. Na actualização anterior, o R(t) era de 1,13 em território nacional e no continente. A incidência estava em 3813,6 em todo o país e 3790 no continente.