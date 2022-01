Pandemia, endemia. O fim de uma e o princípio da outra são difíceis de distinguir

A nossa visão sobre o que é estarmos numa pandemia, se estamos no fim ou no começo, é como descascar uma cebola, diz Jorge Varanda. “Vamos descascando, descascando, sabendo mais, mas nunca chegamos ao caroço, porque a cebola não tem caroço.” O que quer isto dizer? “Provavelmente nunca vamos conseguir chegar à origem, nem teremos um acordo acerca do fim, porque haverá diferentes interpretações”, explica o professor de antropologia da saúde no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.