Covid-19 em Portugal: 49 mortes e 27.916 casos. Há mais de 39 mil recuperados

Portugal registou, neste domingo, mais 49 mortes associadas à covid-19 e 27.916 casos de infecção. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 19.905 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 2.639.802.

Na passada quarta-feira, o país registou o número de casos diários mais elevado desde o início da pandemia: 65.706 infecções.

O relatório de situação indica que há agora 2469 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 72 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 160, o mesmo número que no boletim anterior.

Há mais 39.596 doentes recuperados, num total de 2.033.747 recuperações desde o início da pandemia. Existem menos 11.729 casos activos, o que significa que mais de meio milhão de portugueses ainda lida com a doença (586.150 pessoas, no total). Há agora mais 8578 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 633.177.

A maior parte dos novos casos foi registada no Norte (14.536 novas infecções ou 52%) e depois em Lisboa e Vale do Tejo (7038 novas infecções ou 25,2%). Em Lisboa e Vale do Tejo, foram registadas 11 das 49 mortes deste domingo e no Norte foram 24. O Centro contabiliza 3362 novos casos e oito mortes; no Alentejo, há 662 novas infecções e uma morte; no Algarve, registam-se 983 novos casos e quatro óbitos. Na Madeira, contabilizaram-se 537 novos casos e uma morte e nos Açores 798 novas infecções.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 10.477 são de homens e 9428 são de mulheres. Das 19.905 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.885 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 64,7%. Das 49 mortes contabilizadas neste domingo, 38 foram registadas na faixa etária acima dos 80 anos, sete na faixa etária dos 70 aos 79 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e três entre os 50 e os 59 anos.

R(t ) desce, incidência sobe

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados no boletim desta segunda-feira. Portugal continua na zona mais escura da matriz. O R(t) — ou índice de transmissibilidade — está nos 1,13 a nível nacional e em 1,14 a nível continental, uma descida em relação à actualização anterior, feita na sexta-feira (1,16 a nível nacional e 1,17 a nível continental).

Já a incidência, que subiu em relação à actualização anterior, situa-se acima de 6836,6 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 6848,7 se for analisado apenas o território continental. Na sexta-feira, a incidência era de 6130,9 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e de 6108,7 a nível do território continental.