HBO Portugal passa a ser HBO Max a 8 de Março com novo Matrix, Dune e Station Eleven

Não é um novo serviço de streaming em Portugal, mas é uma nova marca que alarga o leque de séries disponíveis na televisão digital portuguesa e que acelera a passagem dos filmes do estúdio Warner Bros. para o mercado doméstico. A HBO Max substitui a HBO Portugal a 8 de Março, anunciou esta terça-feira a plataforma, trazendo séries aguardadas como Station Eleven ou The Sex Lives of College Girls, bem como os filmes Matrix Resurrections, Dune, King Richard: Para Além do Jogo e O Esquadrão Suicida, entre outros títulos.

A mudança de nome não só faz com que os filmes da Warner ou DC passem em 45 dias para o streaming, encurtando para metade a janela de exibição exclusiva que os cinemas tinham (a Disney+ está a fazer o mesmo há alguns meses e o mercado alterou-se com a pandemia), mas também facilita a estreia simultânea de séries HBO Max em Portugal. Até aqui, alguns títulos Max Originals, como é o caso da elogiada Station Eleven, demoravam-se a chegar oficialmente aos ecrãs portugueses por questões contratuais de distribuição.

A série sobre um mundo pós-pandemia (nada relacionado com a covid-19, mas a história de 2014 tem ecos com o presente) é um dos chamarizes do lançamento da nova marca em Portugal, acompanhada por outras que se estrearam nos EUA em 2021 e que, em contraciclo com a tendência gradual de estreia simultânea, ainda não chegaram ao streaming português — é o caso de Peacemaker ou The Sex Lives of College Girls.

Ainda assim, note-se, outras, como a premiada comédia Hacks, não são mencionadas no comunicado da HBO enviado esta terça-feira às redacções. Em nota de rodapé a plataforma assinala que “os títulos disponíveis variam por território” e que “nem todos os títulos vão estar disponíveis no lançamento”, mantendo algumas fronteiras no mundo do vídeo on demand.

A HBO Max promete sim que estarão disponíveis a 8 de Março os filmes Matrix Resurrections, Dune, King Richard: Para Além do Jogo e O Esquadrão Suicida. Na secção Max Originals europeus, a plataforma incluirá Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, Ruxx, The Thaw, The Informant e Garcia!, bem como séries ou competições de entretenimento reality como Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island e Selena + Chef. A marca Cartoon Network está incluída na HBO Max e terá animação como Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons e Cocomelon.

A nova marca presente no mercado português instala-se numa altura em que está prevista a chegada de uma plataforma de streaming completamente nova, a SkyShowtime (que junta conteúdos da Paramount+, Peacock e dos canais homónimos que lhe dão o nome), um serviço especializado português (Canal Cultura) e em que acabam de se implantar a brasileira Globoplay e a ibérica Panda+.

Aumento de preço

A HBO, do grupo Warner Media, é uma das principais marcas mundiais de televisão de prestígio e cinema e está na luta das “guerras do streaming" com os líderes de mercado — a Netflix, com 222 milhões de assinantes, a Amazon Prime Video (que está incluída num serviço premium de entregas mais rápidas, a Amazon Prime, e por isso difícil de quantificar, mas foi divulgado que 175 milhões dos mais de 200 milhões de assinantes Prime consumiram Video em 2020) ou a Disney+ (179 milhões de subscritores de um total mais alargado que agrega serviços não disponíveis em Portugal como a Hulu ou ESPN+).

A HBO Max terminou o ano de 2021 com 73,8 milhões de assinantes e estará presente em 61 países e territórios da Europa e América a 8 de Março. “A expansão global da HBO Max continua no ritmo agora que lançamos a plataforma em 15 países europeus adicionais, conduzindo-nos a 61 territórios a nível internacional”, diz no comunicado divulgado esta terça-feira Johannes Larcher, responsável pela HBO Max International, rumo ao objectivo de se tornarem “numa das plataformas de streaming de topo a nível global”.

A mudança de marca vai incluir um aumento de preço, de 4,99 euros mensais para 5,99 euros mensais. A HBO diz esta terça-feira que terá uma promoção de lançamento que baixa o preço para 3,99 euros para os actuais assinantes da HBO Portugal e para os novos subscritores que cheguem até 31 de Março. As bibliotecas destes serviços contam tanto quanto os novos títulos para manter assinantes. A HBO tem os filmes Harry Potter, Batman, as séries Friends ou A Teoria do Big Bang, e êxitos mais recentes como A Guerra dos Tronos.