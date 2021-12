Em 2022 vão gastar-se 100 mil milhões para streaming

Este ano as plataformas de streaming por assinatura ultrapassaram pela primeira vez os canais do chamado cabo na produção de séries originais nos EUA, um dos maiores exportadores de televisão do mundo, e o número de novos programas atingiu o mais recente recorde: 1923 séries originais estreadas na televisão convencional e sobretudo no streaming. Essa fome por mais conteúdos no meio das chamadas “guerras do streaming” tem um impacto económico enorme — no próximo ano, os grupos de media gastarão mais de 100 mil milhões de euros em novos títulos.