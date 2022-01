O que se passa com a família Guerlain? Namorada e filho do perfumista digladiam-se em tribunal

Ao longo dos anos, o filho do perfumista Jean-Paul Guerlain, Stéphane, e a companheira do pai, Christina Kragh Michelsen, têm-se acusado mutuamente, com alegações cada vez mais graves.

Cheira a esturro no clã Guerlain. A conhecida família do mundo dos perfumes tem-se visto envolta em disputas familiares. O filho do perfumista Jean-Paul Guerlain, Stéphane, e a companheira do pai, Christina Kragh Michelsen, têm-se acusado mutuamente em tribunal ao longo dos anos, com alegações cada vez mais graves. Agora, tudo culminou numa acusação de tentativa de homicídio. O que aconteceu para chegarem a este ponto? Na origem do problema estará a perda de autonomia do perfumista de 85 anos.