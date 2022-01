PS e IL fazem a festa. BE assume derrota e PSD em silêncio

Ambiente de festa no PS: “O povo já votou e o PS já ganhou!”. Projecções recebidas em silêncio no quartel-general do PSD

Às primeiras projecções dão a liderança do PS. No hotel Altis, em Lisboa, onde os socialistas acompanharão os resultados eleitorais o ambiente já é de festa e de confiança na vitória do PS. “O povo já votou e o PS já ganhou”, ouve-se em cânticos. Já na sala do hotel onde o PSD acompanha a noite eleitoral, gritava-se PSD segundos antes de serem conhecidas as projecções saídas das sondagens à boca das urnas, mas o anúncio da vitória do PS gelou a sala. Muitas dezenas de pessoas acorreram à sala que serve de quartel-general da noite eleitoral dos social-democratas para acompanharem as projecções onde grande parte das pessoas já conhecia algumas das previsões. Depois de confirmados os piores cenários, ficou o murmurinho das conversas de pé de orelha.

Entretanto, o Bloco de Esquerda já assumiu a derrota, Pedro Filipe Soares foi a primeira cara do Bloco de Esquerda (BE) a comentar as projecções de resultados eleitorais. Reconhecendo uma derrota, mas garantindo que a noite ainda será longa, o número dois do partido por Lisboa acusa o PS de “chantagem”, dizendo que a estratégia de António Costa “parece ter funcionado” para afastar eleitores do partido.

“As projecções dão conta de uma derrota do Bloco de Esquerda, mas de uma noite que será longa. Iniciamos esta crise política com base numa chantagem criada pelo PS tendo por pressuposto o Orçamento do Estado e o seu ‘chumbo.

Já na sede da Iniciativa Liberal, depois de um silêncio absoluto quando a RTP apresentou a previsão de votação do PS entre os 37 e os 42% para o PS, as cerca de quatro dezenas de apoiantes da IL que olhavam fixamente para o televisor irromperam em palmas e gritos compassados de “liberdade!” e “liberal!” quando no ecrã apareceu a previsão de cinco a nove deputados para a Iniciativa Liberal.

Nas mãos já há garrafas de cerveja e o salão da gare marítima com frescos de Almada Negreiros começa a encher-se de apoiantes. João Cotrim de Figueiredo só irá fazer o seu discurso ao final da noite. Até lá, os comentários cabem a Rodrigo Saraiva, o número 3 da lista por Lisboa.