Execução da despesa sobe em 2021, receita acima do previsto compensa

Défice público em contabilidade pública, no ano passado, ficou 2356 milhões de euros abaixo do valor inscrito no OE, revelam os números publicados pelas Finanças

Invertendo uma tendência que se vinha acentuando nos últimos anos, o Governo executou, em 2021, uma percentagem mais elevada da despesa e do investimento públicos que tinham sido aprovados pelo Parlamento no Orçamento do Estado. A redução mais rápida do défice foi, desta vez, garantida com a obtenção de uma receita que ficou acima do valor inscrito no OE.