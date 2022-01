O Orfeu de Cocteau escutado por Glass e visto por Hirsch

Depois de gorada a hipótese de criar uma ópera inédita com Philip Glass, o encenador brasileiro estreou a sua versão de Orphée , criação do compositor norte-americano inspirada pelo filme de Jean Cocteau. Esta quinta-feira e no sábado no CCB.

Tudo começou por uma improvável ópera romântica. Em 2011, enquanto momento destacado nas comemorações do centenário do Teatro Municipal de São Paulo (TMSP), a sala brasileira convidou Felipe Hirsch a encenar Rigoletto, de Verdi. Hirsch, que em Portugal conhecemos através do díptico Tragédia e Comédia Latino-Americana – uma épica escalpelização da identidade brasileira a partir de autores latino-americanos que passou pelo Teatro São Luiz –, trabalhou com a sua habitual parceira criativa Daniela Thomas, responsável pelo cenário dessa “montagem bem radical” de Rigoletto, nas palavras do encenador.