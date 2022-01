Semana de quatro dias “é uma melhor forma de organizar a economia no século XXI”

O economista Pedro Gomes lançou um livro em Inglaterra onde defende a semana de quatro dias. Entre quatro e seis anos seria o suficiente, diz, para as empresas, as famílias e o Estado se adaptarem a uma nova realidade. Para este professor da Universidade de Londres, o combate ao populismo é uma das vantagens desta proposta. Friday is the new Saturday vai ser agora lançado em Portugal.