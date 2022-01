Patrões e sindicatos divergem sobre semana de trabalho de quatro dias, mas concordam que não é prioridade

A discussão em torno de uma semana laboral mais curta ou o aumento do salário mínimo nacional para 900 euros não são propostas originais – o Livre já tinha proposto semanas de trabalho de quatro dias –, mas a respectiva inclusão nas linhas estratégicas prioritárias do PS para a próxima legislatura recuperou o debate e obrigou até o socialista Porfírio Silva a recorrer às redes sociais para sugerir alguma bibliografia aos “apressados” que tentaram “matar o debate [em torno das semanas com quatro dias de trabalho] com arrogância”. O modelo que começa a ser pensado e testado em países como Islândia, Espanha, Japão ou Nova Zelândia chegou à campanha. Mas o que dizem os sindicatos e patrões?