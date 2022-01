PS promete subida do salário mínimo para 900 euros em 2026 e abre a porta à semana de trabalho de 4 dias

A 27 dias das eleições legislativas, o PS apresentou as linhas gerais do respectivo programa eleitoral. A apresentação decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, no Capitólio, em Lisboa.

Depois da “página da austeridade”, o PS quer “virar a página da pandemia”, dando continuidade ao trabalho que iniciou em 2015 – mas desta vez a solo. O discurso ajustou-se, mas as promessas do PS não mudam muito, “até porque nenhum dos desafios perdeu actualidade”, explicou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, que esta segunda-feira foi uma das socialistas a apresentar as linhas gerais estratégicas do programa eleitoral do PS.

A governante socialista desvendou algumas das medidas que constarão no programa do PS, que incluem o aumento do salário mínimo nacional para 900 euros em 2026, a discussão de semanas de trabalho de quatro dias, um referendo à regionalização em 2024 ou o alargamento do IRS Jovem. A promessa de aumento do salário mínimo salarial para 900 euros em 2026 está em linha com os 850 que o Governo socialista já tinha prometido para 2025, ainda antes do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, mas o PS quer deixar claro que pretende manter a tendência de crescimento.

Apresentadas as propostas, António Costa subiu ao palco como o protagonista da única solução de estabilidade que permite executar todas as medidas planeadas “e que a coligação negativa chumbou”.

O secretário-geral socialista falou aos militantes durante aproximadamente 20 minutos, centrando as legislativas não na eleição de deputados para o Parlamento, mas na determinação da “governabilidade do país”. “O PS tem dado uma resposta muito clara para garantir a governabilidade e estabilidade da vida política nos próximos quatro ano”, prometendo “previsibilidade” e “tranquilidade” para o país.

"Esta crise política surpreendeu-nos"

O primeiro a subir ao palco foi Porfírio Silva, que começou por lamentar a convocação de eleições antecipadas num momento de combate à pandemia, atirando a responsabilidade da decisão para os antigos parceiros. “Esta crise política surpreendeu o país e surpreendeu-nos a nós”, declarou o socialista.

Mariana Vieira da Silva foi a responsável pela apresentação de vários pilares para os próximos quatro anos, recuperando ponto por ponto aqueles que foram os objectivos apresentados em 2019, numa perspectiva de trabalho de continuidade, mas com algumas novidades.

Enquanto a gratuidade das creches até 2024, de forma progressiva, por exemplo, volta a ser um objectivo, soma-se também uma preocupação que a pandemia tornou tema: “o equilíbrio do teletrabalho e a discussão em torno de uma semana de quatro dias”, anunciou Vieira da Silva.