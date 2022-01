Por que se tornaram tão estranhamente agradáveis os anúncios de divórcio das celebridades?

Jason Momoa e Lisa Bonet foram notícia na última semana graças ao anúncio de divórcio. “Todos nós sentimos o aperto e as mudanças nestes tempos de transformação... Uma revolução está a desenrolar-se e a nossa família não foi excepção, sentindo e crescendo com as mudanças sísmicas que ocorrem. Por isso, compartilhamos a notícia de que nos estamos a separar”, dizia uma mensagem conjunta publicada na conta de Instagram do actor, que entretanto foi apagada.