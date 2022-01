“A História explica”, disse ele

Este governo não caiu na bancarrota, nem cairá. Mas tem prestado um péssimo serviço aos portugueses ao esconder as verdadeiras razões do nosso desgoverno e falta de competitividade.

No debate de segunda-feira, o jornalista Carlos Daniel fez a António Costa a única pergunta que realmente interessa, sobre o tema que deveria dominar todos os debates e todas as conversas neste período eleitoral: “Sendo verdade que o país cresceu entre 2016 e 2019, como não tinha crescido ainda este século, convergindo até com a média europeia, também é verdade que foi ultrapassado no crescimento por vários outros países [da UE]. Como é que o senhor explica que Portugal tenha sido ultrapassado por dez países, sensivelmente?”