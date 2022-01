Morreu a cantora Elza Soares, ícone da música brasileira

Morreu a cantora Elza Soares, um dos maiores nomes da música brasileira. Tinha 91 anos.

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, diz uma mensagem publicada nas redes sociais da cantora.

“Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milénio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, afirma a nota.

Na sua música, o samba apresentava-se com sujidade rock e fúria punk, com derivas de jazz, funk, rap e electrónica.

Numa entrevista ao PÚBLICO, em 2016, dizia querer “dar voz a toda a gente que está sofrendo”. Ela sabia o que era isso. Nasceu em 1937 no Rio de Janeiro, na favela de Moça Bonita, filha de mãe lavadeira e de pai operário e músico amador. Como escreveu Mariana Duarte no PÚBLICO, em 2019, Elza Soares “teve de enfrentar a fome, um casamento não-consensual aos 12 anos, jornadas de operária numa fábrica de sabão, violência doméstica, machismo dentro e fora de casa, filhos paridos cedo de mais que morreram, alguns deles, cedo de mais.”

Na década de 60 fez-se sambista, diva da ‘bossa negra’, e nos 1980 renasceu pela mão de Caetano Veloso. “Mas foi só em 2015, aos 78 anos, com o primeiro álbum de originais, o enorme e transformador (para ela, para nós) A Mulher do Fim do Mundo, que Elza Soares teve finalmente o mundo a seus pés”, escreveu Mariana Duarte.

“Tudo tem o seu tempo certo”, comentava Elza Soares nessa entrevista, a partir do Rio de Janeiro, uma semana antes de regressar a Portugal para apresentar o álbum Deus É Mulher (2018). “Nasci pobre, negra, mulher. É difícil, mas a gente vence”.

Nas suas canções, assumia uma postura crítica. “Eu acho que nós, brasileiros, somos muito silenciosos. Tudo acontece no Brasil e é preciso alertar as pessoas. É preciso você brigar consigo mesmo, acordar, falar, gritar”, afirmou ao PÚBLICO.