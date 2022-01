Tweets de activistas trans com imagens da casa de JK Rowling não são criminosos, diz polícia

A autora britânica JK Rowling mantém, há algum tempo, uma relação tensa com os activistas pelos direitos dos trans, devido, entre outras teses, à posição que manifestou contra o acesso dos transexuais a espaços exclusivos para mulheres. E os activistas têm vindo a retaliar, sobretudo no Twitter, mas também em manifestações junto à sua residência. O maior problema foi quando três pessoas, a manifestarem-se contra Rowling em frente à sua casa em Edimburgo, foram fotografadas, e a imagem partilhada na rede social Twitter.

Para a autora, os retratados posicionaram-se de forma a deixar visível a morada, o que acusou de doxing, ou seja, de uma acção que visou revelar informações de identificação sobre si na Internet, acrescentando que seria uma forma de os activistas a tentarem intimidar. Por isso, apresentou queixa. No entanto, informou um porta-voz da polícia escocesa, citado pela BBC, “foram realizadas diligências e não foi estabelecida qualquer criminalidade”, confirmando que não serão tomadas quaisquer medidas contra quem publicou a imagem, entretanto apagada da rede.

A criadora da saga Harry Potter ou de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los (sob o pseudónimo de Newt Scamander) passou a estar na ordem do dia das questões dos direitos dos transexuais quando considerou incorrecto usar a expressão “pessoas que menstruam” para falar de mulheres, ao mesmo tempo que acusou as exigências dos activistas transexuais de serem perigosas para as mulheres, como, por exemplo, o acesso a espaços exclusivos para mulheres, como as casas de banho.

A escritora justificou a sua posição, relatando a sua história pessoal de violência doméstica, no primeiro casamento, e de abuso sexual para justificar a sua aversão em ter pessoas nascidas biologicamente do género masculino dentro de casas de banho ou balneários para mulheres. “Quando se abrem as portas das casas de banho e balneários a qualquer homem que acredite ou sinta que é mulher – e, como já disse, os certificados de confirmação de sexo podem agora ser concedidos sem qualquer necessidade de cirurgia ou hormonas –, então abre-se a porta a todo e qualquer homem que deseje entrar.”

A autora ainda ressalvou o facto de acreditar que “a maioria das pessoas trans não só representam uma ameaça zero para os outros, como são vulneráveis”, sublinhando que, “tal como as mulheres, [as transexuais] estão mais sujeitas a serem mortas por parceiros sexuais”.

No entanto, após a publicação deste longo ensaio, as críticas aumentaram de volume, tendo chegado até aos conhecidos actores que vestiram a pele dos seus famosos personagens. Caso de Daniel Radcliffe, que foi Harry Potter entre os seus 12 e os 22 anos. O actor escreveu no The Trevor Project, um site de prevenção do suicídio entre a comunidade LGBT, que “mulheres transgénero são mulheres”. “Qualquer declaração contrária apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgénero.”