Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, de J.K. Rowling, é publicado em Fevereiro

A edição portuguesa de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, de J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, é publicada no dia 2 de Fevereiro, disse esta terça-feira fonte editorial.

"A Editorial Presença irá publicar a versão portuguesa do argumento original do filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, parte integrante do novo programa de publicações do Mundo da Feitiçaria, de J.K. Rowling, inspirado no compêndio original da escola de feitiçaria de Hogwarts, da autoria do mágico Newt Scamander", umas das personagens da saga de Harry Potter, disse a mesma fonte.

"A edição em inglês continua a liderar as tabelas de vendas", acrescentou, referindo que a tradução para português é de Marta Fernandes. Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los é "uma história inédita" que assinala a estreia de J.K. Rowling como argumentista de filmes.

A publicação do argumento inclui o guião completo do filme, que "apresenta uma extensa galeria de criaturas e personagens mágicas". O filme, produzido pela Warner Bros. Pictures, numa realização de David Yates, que dirigiu quatro adaptações ao cinema de Harry Potter, estreou-se mundialmente no dia 18 de Novembro do ano passado. Segundo a mesma fonte, "a versão digital da edição portuguesa do argumento do filme será publicada por Pottermore, a plataforma digital global do 'Mundo da Feitiçaria' de J.K. Rowling".

A acção do filme começa em 1926, quando o mágico Newt Scamander conclui uma viagem à volta do mundo para encontrar e documentar um conjunto extraordinário de criaturas mágicas. "Tendo chegado a Nova Iorque para uma breve paragem, poderia ter partido de imediato sem qualquer incidente... não fosse um SemMag [termo norte-americano para 'Muggle'] o aparecimento de uma pasta mágica perdida e a fuga de alguns dos monstros fantásticos, que causam grandes problemas, quer no mundo da feitiçaria, quer no mundo SemMag".

A britânica J. K. Rowling é a autora da série bestseller Harry Potter, constituída por sete volumes, publicada entre 1997 e 2007, que já vendeu mais de 450 milhões de exemplares em todo o mundo, está distribuída em mais de 200 territórios, traduzida em 79 línguas, e deu origem a oito produções cinematográficas.

Rowling é também autora de outras obras, tais como O Quidditch Através dos Tempos e Os Contos de Beedle, o Bardo, cujas receitas reverteram para a instituição de solidariedade Lumos. No caso de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, as vendas revertem a favor da organização Comic Relief.

