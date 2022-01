Como salvar uma criança de um futuro catastrófico?

Ana,

Tenho de te falar sobre este assunto com urgências: há crianças que desencadeiam em nós uma reacção autoritária. Confrontados com a sua teimosia ou com um olhar que interpretamos como de arrogância ou desafio, deixamos de ser aquelas criaturas afáveis que acreditamos ser, para nos tornarmos implacáveis. Como se fosse um braço de ferro que estamos determinados a ganhar.

Dou-te um exemplo. Como sabes tanto me faz se as crianças comem tudo o que têm no prato ou não. Defendo que mais vale não comerem do que comerem e sentirem-se mal depois. E quando vejo pais a insistirem, ponho-me invariavelmente do lado dos filhos. Excepto, excepto Ana — repara bem nisto! — quando a criança é malcriada, empurra o prato e faz chantagem (“Só como se...”). Nesse preciso instante dá-se um clique na minha cabeça e dou por mim a torcer para que os pais imponham a sua vontade, demore o tempo que demorar. E a ponham na ordem.

Não gosto particularmente da pessoa em que me torno nesses momentos, o que me leva a irritar-me ainda mais com quem me “obriga” a ser assim.

Três questões para a Ana que estudou educação de infância:

O que ganha uma criança em provocar-nos desta maneira? Porque a mim parece-me que não ganha nada. É verdade que se os pais não lhe derem para baixo já, vai tornar-se num daqueles nossos colegas/chefes que temos vontade de esganar? Como é que uma educadora/professora/avó (ou até mãe) pode cortar este modo de relação?

Querida Mãe,

Quando estudei educação de infância estava tudo muito arrumadinho na minha cabeça. Pedagogia, psicologia, tudo encaixava em folhas A4, com títulos e subtítulos bonitos. Só anos mais tarde é que percebi que aquilo que me foi ensinado era apenas uma (ou duas ou três) das possíveis teorias para compreender cada questão. Não é um assunto menor porque as teorias que adoptamos fazem as vezes de uma lente, e é com essa lente que interpretamos aquilo que vemos e a nossa interpretação determina (quase sempre) o que sentimos, e o que sentimos tem como consequência numa acção ou reacção.

Ou seja, as respostas às suas perguntas vão depender dos óculos que escolho usar. Neste momento estou a ler um livro incrível chamado Humankind: A Hopeful History, de Rutger Bregman, que fala exactamente sobre como todas as nossas decisões políticas, económicas e obviamente pedagógicas mudam conforme acreditamos no pressuposto:

A) As pessoas nascem boas;

B) As pessoas nascem primordialmente más e depois têm que ser “civilizadas”.

Humanidade - Uma História de Esperança Autor: Rutger Bregman

Editor: Bertrand Editora 496 págs., 18,81€

Comprar

O livro defende a tese — menos popular mas, curiosamente, com muita evidência cientifica — de que os seres humanos são naturalmente bons, que fomos desenhados para colaborar, e que a simpatia, e que a chave da nossa sobrevivência e evolução enquanto espécie resultam da solidariedade e da socialização, e não a guerra e da sede de poder. Isto não significa, obviamente, que os seres humanos não sejam capazes de coisas horríveis nem, no que importa para aquilo que eu e a mãe aqui estamos a discutir, que as crianças não nos tirem do sério, mas dá-nos um ponto de partida muito diferente.

Na visão do mundo B a criança está a provocar-nos, quer mandar e controlar a família e tem de ser vergada. De cada vez que a deixassem vencer, alimentaríamos a sua sede de poder. Mesmo nas versões mais light desta visão, há especialistas a defenderem que estas birras trazem “benefícios secundários” como, por exemplo, mais atenção, e que por isso elas ganham com elas (mas se é atenção que procuram, nunca percebi por que não fazem antes gracinhas e habilidades que lhes valeriam mais mimo dos pais babados).

Bem, mas se acreditarmos nesta visão B, é impossível não ficarmos furiosos, respondendo em conformidade. Deixa de ser só um “Ai que nervos, estou com pressa e ele não se despacha a comer”, ou “Bolas, fico mesmo ansiosa quando não come nada”, ou “Raios partam este tom!” para passar ao modo “A minha missão é salvar esta criança do futuro catastrófico que a reserva se falar assim com o chefe aos 35 anos”. Na prática, esta profecia catastrófica tem tanto valor como a da mãe grávida que pensa “Este bebé dá-me tantos pontapés que vai com certeza ser o próximo Cristiano Ronaldo!”, mas no momento assume uma força assustadora e leva-nos — como a mãe escreve — a tornarmo-nos naquele “ditador” de que não gostamos. Com resultados duvidosos.

Mas como é na visão do mundo A em que acredito, pelo menos na maior parte dos dias, aqui vão as minhas respostas às suas perguntas.

1. A criança não ganha nada. É uma enorme chatice ter os pais zangados connosco, todos queremos sempre agradar-lhes (aliás, gastam-se rios de dinheiro em psicanálise para tentar parar de o fazer), e ninguém gosta de estar irritado (pode é gostar ainda menos do que tem no prato). Aliás, também nós passamos a vida a falar torto e a chantagear os nossos filhos e, tal como eles, não ganhamos nada com isso, além, claro, de lhes dar um reportório de frases para nos devolverem nestas situações!

2. A ideia de que se lhes dermos para baixo, eles vão aprender é, para mim, uma das crenças mais perigosas de sempre, além de ser totalmente falsa. Tentar “vergar” uma criança e ganhar à força só modula inflexibilidade e cria raiva em todos. Repare nisto: a mãe começou por me dizer que odeia a pessoa em que se torna quando alguém a irrita desta maneira. Acredito que a criança também não adore a pessoa em que se torna. E presas naquele estado de emoções, nem adulto, nem criança, parecem conseguir sair do ponto onde estão. Mas se nós, enquanto adultos, formos capazes de sair do olho do furacão, vamos conseguir ver imediatamente saídas alternativas e, no processo, ensinar os miúdos a fazerem o mesmo. Uma das crenças que mais nos aprisiona na irritação quando uma criança nos desafia é exactamente a de que se “não ganharmos naquele momento”, os miúdos vão tornar-se tiranos arrogantes.

3. Como cortar este modelo de relação? Recordando que não há braços de ferro unilaterais. Por isso o meu conselho seria sempre o de dar um passo atrás e respirar fundo, antes de dizer ou fazer seja o que for. E não, mãe, isto não é necessariamente deixar cair o assunto, se o assunto for mesmo importante. Pode ser apenas adiar para uma outra altura em que já todos tenham recuperado calma e flexibilidade, e se possa desenhar um plano que funcione para os dois lados, ou, caso a criança seja muito pequena, para pensar em como evitar que a situação chegue àquele ponto. No caso da comida, muitas vezes é só cansaço, por isso mais vale mesmo deixar passar e saltar para a sesta! Da mãe e do filho (e, já agora, da avó).

No Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Mas, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram.