Lisboa: há um novo Hilton na cidade e é Curio

E vão seis hotéis em Portugal com a assinatura geral Hilton: The Emerald House, com a chancela Curio Collection, acaba de abrir portas em Lisboa, na carismática rua das Janelas Verdes, de olhos postos no Museu de Arte Antiga.

É a primeira unidade da marca Curio Collection by Hilton em Lisboa – a estrela em Portugal desta chancela foi no Porto com o Boeira Garden – e está localizada na Rua das Janelas Verdes, vizinho do Museu de Arte Antiga. Três anos depois de anunciado, e pouco mais de três meses depois da Hilton abrir hotel no Porto, The Emerald House já recebe clientes nos seus 67 quartos prometendo “vistas deslumbrantes do rio Tejo e da própria cidade”.