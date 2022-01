Um debate de dois centristas

António Costa, o criador da “geringonça” e da abertura do arco da governação aos partidos mais à esquerda, está finalmente e assumidamente convertido aos benefícios do centro: não deita abaixo governos do PSD sem alternativa, BE e PCP não mais (os deuses o livrem), pelo que, no máximo, suporta-se no PAN e no Livre. Rio está onde sempre esteve: na parte do PSD que é centrista ou mesmo levemente de centro-esquerda.