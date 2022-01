Os dados e dúvidas sobre a covid-19 e a gravidez

Casos de contágio entre mãe e filho durante a gravidez ou parto são raros. O primeiro bebé de uma mãe infectada com SARS-CoV-2 em Portugal nasceu em Março de 2020, no Porto, e os testes realizados foram negativos. Esta quarta-feira nasceu Santiago, filho de uma mãe gravemente doente com covid-19. O primeiro teste realizado ao recém-nascido foi negativo.

Santiago nasceu esta quarta-feira no Hospital de S. João, no Porto, com 2420 gramas e encontra-se bem. A mãe, uma mulher de 35 anos com covid-19 grave e que não foi vacinada, está ligada ao dispositivo ECMO, no Serviço de Medicina Intensiva desse hospital. O parto foi feito por cesariana programada e um primeiro teste à covid-19 deu resultado negativo, mas será feito um segundo teste. O caso despertou o interesse sobre o que já sabemos da relação entre a gravidez e a infecção pelo SARS-CoV-2.