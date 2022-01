Covid-19. Nasceu o bebé de grávida ligada à ECMO no Hospital São João

Santiago nasceu com 2420 gramas e encontra-se bem. Grávida de 33 semanas, com covid-19 e não vacinada, estava desde sexta-feira ligada a um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos.

A grávida que está ligada ao dispositivo ECMO, no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, teve esta quarta-feira o bebé, informou o hospital. O parto foi feito por cesariana programada.

Santiago nasceu com 2420 gramas e encontra-se bem, informaram os responsáveis do hospital esta quinta-feira. Um primeiro teste à covid-19 deu resultado negativo, mas será feito um segundo teste.

A mãe, com 35 anos, “continua com covid-19 grave”, em estado “estável” e ligada à ECMO. “Está acordada, colaborante e bem-disposta”, mas ainda precisa de estar ligada à ECMO, informou o médico intensivista Roberto Roncon.

Esta grávida de 33 semanas, com covid-19 e não vacinada, estava desde sexta-feira no Hospital São João ligada à ECMO, um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos, disse este sábado à Lusa fonte daquela unidade hospitalar.

Desde o início da pandemia, o Hospital São João contabilizou três grávidas com covid-19 em ECMO. As duas primeiras foram salvas. Um dos bebés não sobreviveu – tinha 29 semanas.

O maior hospital da zona Norte teve também, neste período, cinco grávidas não covid-19 ligadas à ECMO.