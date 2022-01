Rolling Stones homenageados com selos do Royal Mail

Os Rolling Stones vão ser homenageados com novos selos britânicos, com uma colecção onde se vêem os membros da banda em concerto, por todo o mundo. A lendária banda de rock comemora seu 60.º aniversário este ano. O Royal Mail britânico anunciou, na terça-feira, que emitirá um conjunto especial de 12 selos “como uma homenagem a um dos grupos de rock mais duradouros de todos os tempos”.

Oito selos apresentam fotos do vocalista Mick Jagger, dos guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e do falecido baterista Charlie Watts, o ano passado, aos 80 anos, em diferentes espectáculos, de Hyde Park, em Londres, em Julho de 1969, a East Rutherford, Nova Jersey em Agosto de 2019. Os outros quatro selos são apresentados numa folha em miniatura e apresentam duas imagens da banda e dois pósteres de digressões.

“Poucas bandas na história do rock conseguiram construir uma carreira tão rica e expansiva quanto a dos Rolling Stones”, declara David Gold, director de Relações Públicas e Políticas do Royal Mail, em comunicado. “Eles criaram alguns dos álbuns mais icónicos e inspiradores da música moderna, com apresentações ao vivo inovadoras.”

Formados em 1962, os Rolling Stones são uma das bandas de rock mais bem-sucedidas e duradouras do mundo, vendendo cerca de 240 milhões de discos em todo o mundo e ganhando inúmeros prémios, incluindo três Grammys.

A obra dos Stones, enraizada no blues americano e no rhythm and blues, rendeu sucessos como “(I Can't Get No) Satisfaction” e “Sympathy for the Devil” do auge dos anos 1960 e 70, mas também curiosidades como o reggae com “Send It To Me”, aparentemente sobre um homem solitário procurando uma noiva por correspondência.

Eles são o quarto grupo musical a ter uma emissão de selos do Royal Mail, seguindo os passos dos Beatles, Pink Floyd e Queen. O Royal Mail informa que trabalhou com os Stones nesta colecção de selos, que estará à venda a partir de 20 de Janeiro.