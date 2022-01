Cinco estrelas renovado no Douro: MW abre em Fevereiro com spa de vinhos

O Magnificat Wine, aberto em 2019, reabre agora, entre os socalcos do Douro e com “uma paisagem de cortar a respiração”, renovado pelo grupo Trius. Fica na Cumieira, Santa Marta de Penaguião, e começa a receber hóspedes a 15 de Fevereiro.

Abriu em 2019 como Magnificat Wine Boutique Hotel & SPA, sendo o primeiro hotel do concelho de Santa Marta de Penaguião e com um grande chamariz: o “primeiro spa de vinho do Porto” do país​. A 15 de Fevereiro, o hotel, entretanto tornado parte do grupo Trius e alvo de uma “forte requalificação”, volta a abrir portas com uma pequena alteração de nome: MW Douro Spa & Wine.​

“Santa Marta de Penaguião é uma das regiões do Douro menos explorada, com muito por descobrir”, diz o director-geral, Nuno Miranda, do hotel que se apresenta como um complexo que “inspira e expira a cultura do vinho”.

Com localização na Cumieira, marca a chegada do grupo Trius à região do Douro, depois da estreia em Lisboa, primeiro com o The Icons e depois com o São Vicente em Alfama.

O cinco estrelas tem como âncoras, além da cultura e paisagem do “coração duriense”, a “gastronomia, a saúde e o bem-estar”, que, realça-se, “vão coexistir de forma harmoniosa” na nova decoração do espaço.

Foto MW Douro, Trius dr

Entre os “socalcos férteis do Douro”, e com a garantia de “uma paisagem de cortar a respiração”, o MW apresenta-se com um conceito de atenção total aos clientes: “A nossa maior diferenciação vai passar pela atenção que vamos dar a cada hóspede”, afiança Nuno Miranda.

O hotel dispõe de 40 quartos, com destaque para quatro suítes, duas delas “presidenciais”. Entre as estruturas de bem-estar, salienta-se o spa com piscina interior, banho turco e sauna, sendo que o menu incluirá tratamentos de vinoterapia. Há também ginásio e, sublinhe-se, piscina exterior panorâmica com bar.

Na restauração, o conceito passa por “cozinha de autor de inspiração regional”, mas não são adiantados ainda mais detalhes. O certo é que se promete uma carta de vinhos e de harmonizações a fazer justiça à localização.

Foto MW Douro dr

O hotel vai também propor “programas feitos à medida de cada cliente”. Passeios de barco pelo rio, visitas às quintas e provas de vinhos, participar nas vindimas, percursos pedestres ou piqueniques entre vinhas deverão integrar o menu.

As reservas abrem brevemente no site e os preços base serão de 180 euros (época baixa) a 280 euros (época alta), em quarto duplo, com pequeno-almoço.