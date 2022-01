Presidente do Cazaquistão diz que a “ordem constitucional” foi praticamente “restaurada”

Na quinta-feira à noite ainda houve protestos em várias cidades do Cazaquistão, e os jornalistas da BBC e da Reuters no terreno ouviram tiros na praça central de Alma-Ata, mas nesta sexta-feira de manhã a situação parece ter sido controlada pelas forças de segurança cazaques, depois de vários dias de violência, que, só na noite de quarta-feira para quinta-feira, resultaram em dezenas de mortos e mais de três mil detidos.

Num comunicado ao país, foi também essa a mensagem transmitida pelo Presidente Kassim-Jomart Tokaiev, sublinhando, no entanto, que a perseguição dos “terroristas” e dos “bandidos” que, na sua opinião, estão a promover e a liderar as manifestações – que começaram por ser contra o aumento do preço dos combustíveis, mas que evoluíram para um protesto mais generalizado contra as autoridades –, ainda está em curso.

“Foi lançada uma operação antiterrorista. As forças da lei e da ordem estão a trabalhar arduamente. A ordem constitucional foi em grande parte restaurada em todas as regiões do país”, afiançou Tokaiev.

“As autoridades locais controlam a situação. Mas os terroristas ainda estão a utilizar armas e a danificar a propriedade dos cidadãos. Nesse sentido, as actividades contraterroristas devem continuar, até que as milícias sejam completamente eliminadas”, proclamou o Presidente, citado pela Reuters.

Esta aparente reviravolta no curso dos acontecimentos no país da Ásia Central, a favor das autoridades cazaques, acontece apenas um dia depois da chegada de tropas russas ao território, mobilizadas no âmbito do pedido de auxílio do Cazaquistão à Organização do Tratado de Segurança Colectiva (OTSC), uma aliança militar, liderada pela Federação Russa, que reúne seis Estados que pertenciam à União Soviética, e que funciona em moldes semelhantes à NATO.

Segundo a OTSC, o número de soldados da aliança que vão permanecer no Cazaquistão “durante um período de tempo limitado, de forma a estabilizar e normalizar a situação”, andará perto dos 2500.

A agência russa Interfax cita nesta sexta-feira o Ministério da Defesa da Rússia, que informa que mais de 70 aviões russos estão envolvidos no transporte de forças de manutenção de paz para o Cazaquistão.

Uma vez que as redes de Internet e de telecomunicações se encontram severamente afectadas desde quarta-feira, e sendo o Cazaquistão um país vastíssimo, é difícil perceber até que ponto é que a situação no terreno corresponde à descrição das autoridades políticas cazaques, que governam com mão de ferro desde a independência, há 30 anos.

A única certeza é que Alma-Ata, a antiga capital, a maior cidade cazaque e o principal palco dos protestos e da violência – a polícia diz que “eliminou” 26 “criminosos armados” na quinta-feira –, se encontra fortemente militarizada. Segundo a Reuters e a BBC, há centenas de soldados armados e vários tanques nas principais ruas e nas imediações das infra-estruturas estratégicas, nomeadamente do aeroporto.

Tokaiev – que assumiu a chefia do conselho de segurança estatal, afastando Nursultan Nazarbaiev, o Presidente do Cazaquistão, considerado “pai da nação” – vai voltar a falar ao país nesta sexta-feira.