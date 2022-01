Protestos violentos forçam demissão do Governo do Cazaquistão

O Governo do Cazaquistão demitiu-se ao fim de vários dias de protestos inéditos no país da Ásia Central por causa do aumento dos preços dos combustíveis. Apesar das medidas para esvaziar os protestos, várias cidades continuam a ser palco de cenas de violência.

Em Alma-Ata, a antiga capital e maior cidade cazaque, vários edifícios públicos foram atacados por multidões em fúria, incluindo a Câmara Municipal e o gabinete do Ministério Público, diz a Reuters. Os manifestantes conseguiram quebrar as barreiras erguidas pela polícia e aproximaram-se dos edifícios, que aparecem incendiados em vários vídeos e fotografias.

A polícia tem recorrido a gás lacrimogéneo e a granadas de atordoamento para dispersar as multidões, mas aparentemente com pouco sucesso. Várias sedes de bancos, lojas e restaurantes noutras cidades do país também estão a ser alvo de vandalismo, segundo as entidades que representam o sector comercial.

As autoridades de saúde dizem que cerca de 190 pessoas foram hospitalizadas por causa dos protestos, incluindo 137 polícias, segundo a Reuters. As forças de segurança dizem que mais de 200 pessoas foram detidas desde o fim-de-semana quando os protestos começaram.

O chefe da polícia de Alma-Ata, Kanat Taimerdenov, acusou “extremistas e radicais” de promoverem as manifestações violentas e os saques de edifícios e estabelecimentos comerciais. Em várias regiões a rede de Internet móvel foi bloqueada e as aplicações de mensagens instantâneas não funcionavam, diz o Guardian.

Para tentar pôr fim aos protestos, o Presidente Kassim-Jomart Tokaiev demitiu o Governo e declarou o estado de emergência em várias regiões, incluindo em Alma-Ata e na capital, Nur-Sultan, que permite a intervenção do exército para apoiar as forças policiais. O executivo interino é liderado por Alikhan Smailov, que era até agora vice-primeiro-ministro.

Subida de preços

As manifestações começaram durante o fim-de-semana na cidade de Zhanaozen, na província de Mangistau, conhecida pela produção de petróleo – um dos principais recursos da antiga república soviética. O descontentamento foi motivado pela subida abrupta do preço do gás de petróleo liquefeito (GPL), que é muito usado pelos automobilistas como uma alternativa barata ao combustível.

No início do ano, o Governo tinha anunciado o levantamento dos controlos estatais ao preço do GPL, o que provocou um aumento imediato para os automobilistas para além de um incremento dos preços de muitos produtos.

Já depois de demitir o Governo, Tokaiev prometeu a reposição dos controlos sobre os preços do GPL e a imposição de limites para a flutuação dos preços da gasolina, gasóleo e outros bens “socialmente relevantes”, diz a Reuters.

Protestos com a magnitude dos que têm sido verificados no Cazaquistão são raros naquele que é um dos regimes mais autoritários da Ásia Central. O país foi governado desde a sua independência por Nursultan Nazarbaiev, que em 2019 decidiu sair do poder surpreendentemente, deixando Tokaiev, seu aliado, na chefia de Estado.

No entanto, o antigo líder, que é alvo de um grande culto de personalidade que o entroniza como “pai da nação”, continua a manter uma grande influência sobre os assuntos de Estado e a sua opinião mantém-se decisiva.

Há quem veja nos protestos desta semana uma manifestação de revolta por sectores da sociedade frustrados com a ausência de instituições e práticas democráticas, apesar da mudança de líder, que vai além do descontentamento com a subida do custo de vida.

“Os cazaques mais jovens, mais ligados à Internet, especialmente em Alma-Ata, querem liberdades semelhantes à dos ucranianos, georgianos, moldavos, quirguizes e arménios, que também manifestaram as suas frustrações com regimes autoritários ao longo dos últimos anos”, diz à Reuters o analista de mercados Tim Ash.

Em Moscovo, o Kremlin segue com atenção os desenvolvimentos no Cazaquistão, um importante aliado regional com o qual o regime de Vladimir Putin tem reforçado os laços nos últimos anos. O país é um dos cinco membros da União Económica Euroasiática, um bloco de cooperação económica e política criado por Moscovo para tentar rivalizar com a União Europeia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse aguardar por uma “normalização o mais rapidamente possível” da situação política e social no Cazaquistão, e condenou os protestos violentos. “Defendemos uma resolução pacífica de todos os problemas dentro do diálogo e do enquadramento legal e constitucional, em vez de motins nas ruas e da violação da lei”, diz o ministério.