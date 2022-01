Compras no Natal superam valores pré-pandemia e crescem 86% online

Em Dezembro, os portugueses voltaram a fazer mais compras físicas no estrangeiro. As compras com cartões estrangeiros em Portugal cresceram, mas ficaram ainda abaixo dos valores de 2019.

O volume de compras subiu significativamente este último Natal, mais concretamente durante o mês de Dezembro, registando um aumento no total de compras (físicas e online) de 26% face a 2020 e de 19% face a 2019, revelam dados da SIBS, empresa gestora da rede Multibanco, que mostram ainda um forte crescimento, de 86%, das vendas online face a 2019 e de 31% face a 2020.

“Empurrado” pelo impacto da pandemia de covid-19, o comércio online continua “a ter um peso assinalável no total das compras”, representando no último mês de Dezembro 14%, quando no mesmo mês de 2019 pesava apenas 9%, destaca a SIBS Analytics, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Considerando apenas as compras em espaços físicos, o crescimento das compras pagas com cartão foi de 26% face a 2020 e de 12% face a 2019.

O consumo nos dias que antecederam o dia de Natal registaram um aumento muito significativo, com o dia 23 de Dezembro a ser mesmo “o dia com o maior número de compras físicas diárias na rede Multibanco em todo o ano passado, com 85 pontos base acima, ou seja, quase duplicando o número total de compras quando comparado com um dia regular do ano em Portugal”, adianta a SIBS Analytics.

De acordo com empresa de pagamentos, “nos dias 22 e 24 de Dezembro surgem em segundo lugar em ex aequeo, com 59 pontos base acima – partindo de uma base de index 100, na qual 100 é equivalente à média diária do número de compras físicas durante o ano de 2021”.

A maior concentração de compras verificou-se, como é próprio da época de Natal, na categoria dos jogos, brinquedos e puericultura, decoração e artigos para o lar, moda e acessórios. E ainda na perfumaria e cosmética e na tecnologia.

Os dados recolhidos pela empresa de pagamentos também mostram um aumento de compras no estrangeiro, pagas com cartões. Assim, as compras em espaço físico registaram um crescimento de 13% face a igual período de 2019 e quase a duplicar face a 2020. Em sentido contrário, as compras com cartões estrangeiros em território nacional ainda estão longe dos valores de há dois anos, com menos 74% de compras, embora uma franca recuperação face a 2020, com um aumento de 114%.