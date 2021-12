Natal 2021: Prateleiras de supermercados sem rupturas mas com preços mais altos

A menos de uma semana do Natal, muitos portugueses já fizeram as compras para a festa da família, incluindo parte dos bens alimentares considerados imprescindíveis nesta época do ano. E, ao contrário do que chegou a temer-se, não se têm verificado rupturas na disponibilização de produtos de grande consumo, apesar de um aumento muito significativo da procura de alguns artigos, como vinho, outras bebidas alcoólicas ou sumos, reflexo de algumas alterações de consumo das famílias.