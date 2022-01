EUA. Incêndio num prédio em Filadélfia faz 13 mortos, sete dos quais crianças

Incêndio deflagrou por volta das 6h num prédio habitacional na cidade norte-americana de Filadélfia, depois de os detectores de fumo não terem disparado. As autoridades não avançaram que idades tinham as sete crianças que morreram.

Pelo menos 13 pessoas, incluindo sete crianças, morreram na manhã desta quarta-feira num incêndio num prédio habitacional na cidade norte-americana de Filadélfia, depois de os detectores de fumo não terem disparado, avançou a corporação de bombeiros.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 6h40 e tentaram, durante cerca de 50 minutos, controlar o incêndio no segundo andar de uma casa geminada de três andares, localizada no bairro Fairmount, que é propriedade da cidade.

Oito pessoas conseguiram escapar do prédio por uma das duas saídas, disse o vice-comissário dos bombeiros da Filadélfia, Craig Murphy, aos jornalistas. As autoridades não avançaram que idades tinham as sete crianças que morreram. “Mantenha estes bebés nas vossas orações”, disse o presidente do município, Jim Kenney.

Os bombeiros disseram que o número total de mortes pode vir a subir. Perto do local do incêndio, vários camiões dos bombeiros ainda se encontravam, horas depois do incidente, estacionados em frente ao prédio de tijolos vermelhos, que ficou com a fachada negra e com as janelas todas partidas.

“Foi terrível. Estou por aqui há 35 anos e este é provavelmente um dos piores incêndios em que já estive”, disse Craig Murphy.

Uma criança e um adulto foram transportados pelos paramédicos para hospitais próximos. Existiam quatro detectores de fumo no prédio, mas nenhum deu sinal de alerta, disseram os bombeiros.

Quanto à última data de inspecção destes detectores, os relatos diferem. O corpo de bombeiros disse que foram inspeccionados pela última vez em 2020. Já Dinesh Indala, vice-presidente executivo da Autoridade de Habitação de Filadélfia, disse aos repórteres que a última inspecção anual aconteceu em Maio de 2021.

O responsável, que disse não saber porque é que os aparelhos não deram sinal, afirmou que havia seis detectores em funcionamento à data da inspecção e não quatro. O prédio foi convertido para receber duas famílias e cerca 26 pessoas residiam nos três andares.

Tradução: Sofia Neves