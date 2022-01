Variante identificada em França: “Por favor, não entrem em pânico”

Nos últimos dias, têm surgido notícias e burburinho sobre uma variante do SARS-CoV-2 identificada em França, a B.1.640.2, com mais de 40 mutações genéticas. Especialistas têm-se desdobrando a explicar que, por agora, não há motivo para alarmismos. É para se ir vigiando, tal como acontece com outras variantes do vírus.