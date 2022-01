Maioria absoluta, a expressão maldita

Não há muito a escrever sobre as virtudes (quase nulas) da maioria absoluta. Talvez por isso seja tão difícil assumir que se tem tal desejo — o que não quer dizer que ele não esteja lá.

A maioria absoluta é o cenário pós-eleitoral que dá mais garantias de estabilidade governativa. Um executivo minoritário terá necessariamente mais dificuldades de afirmação do que outro que tenha mais de metade dos deputados no Parlamento. Apesar disso, a maioria absoluta é uma espécie de pedido maldito que os partidos evitam fazer durante uma longa fase da campanha. Por vezes, é apenas na recta final que cedem à tentação de a pedir sem rodeios, noutras vezes pedem-na de forma criativa, evitando a expressão que tem conotações negativas, más lembranças do que os governos maioritários podem fazer sozinhos.